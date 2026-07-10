Омбудсмен Подмосковья провела лекцию о правах и обязанностях в детском лагере «Литвиново»
Ирина Фаевская рассказала воспитанникам лагеря «Литвиново» об их правах
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела для воспитанников лагеря «Литвиново» лекцию о правах и обязанностях.
Мероприятие прошло 9 июля в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.
В ходе лекции Фаевская уделила особое внимание теме цифрового мошенничества и дропперства.
«Объяснила детям, насколько это опасно и какие серьезные последствия влечет за собой участие в таких операциях, даже если кажется, что это «быстрый и легкий заработок», - сказала она.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье снижается уровень преступности.