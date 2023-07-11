Не уступила дорогу автобусу и попала под его колеса: подробности ДТП в Нижнем Новгороде

На видео видно, как автобус едет по своей полосе, а перед ним появляется автомобиль Peugeot. По предварительной версии сотрудников автогосинспекции машина не уступила дорогу автобусу. В итоге водитель автобуса не мог быстро затормозить и пронесся некоторые расстояние, толкая перед собой Peugeot.

Движение закончилось только после попадания транспортных средств в дерево, перед этим они проскочили мимо столба. Инцидент случился во вторник, 11 июля. Из троих пострадавших особенно серьезные травмы получили двое. Они госпитализированы с множественными переломами, черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга. Ведется следствие с целью установления всех обстоятельств дела.