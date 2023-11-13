«Не верь»: Депутат ГД считает недопустимым применение «корейского сценария» на Украине
Фото: [©Станислав Красильников/РИА Новости]
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал применение «корейского сценария» на Украине очередной ловушкой НАТО, сообщает агентство «РИА Новости».
«Корейский сценарий» - это стратегия, цель которой - временно завершить вооруженный конфликт, «заморозить» его. Применялся во время Корейской войны. Разговоры о том, что такой вариант возможен для зоны СВО, пошли после предположения бывшего верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса. Спикер считает, что конфликт необходимо приостановить и допускает, что потребуется на какое-то время передать РФ Крым.
«Их действия под прикрытием мирного урегулирования конфликта – это ловушка», - сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат Госдумы Шеремет объяснил, что сейчас армия ВСУ истощена. Им необходимо набраться сил, увеличить число живой силы, накопить вооружения. Если конфликт будет временно заморожен, то в любой момент Украина при помощи Запада снова начнет полномасштабные военные действия.
Депутат отметил, что Запад уже не раз обманывал Россию, поэтому высокопоставленные лица знают, как правильно поступать в данной ситуации.
«И теперь она (прим. Россия) руководствуется важным принципом: «Не верь, и не будешь обманут»», -
Ранее американский эксперт высказал мнение, что на Украине может начаться гражданская война.