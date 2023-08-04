Не верила ни психологу, ни полицейским: Пенсионерка была уверена в искренности мошенников

Пожилая женщина хотела снять со счета большую сумму денег, что удивило сотрудников банка из Челябинска. Подозрительным было также то, что женщине постоянно кто-то звонил. Менеджеры банка привлекли полицию. Выяснилось, что деньги у женщины вымогают мошенники, но переубедить ее в этом не могли ни полицейские, ни психолог, сообщает kursdela.biz .

Выяснилось, что женщина живет в соседнем небольшом городе. Ей позвонили из правоохранительных органов и сообщили, что мошенники получили доступ к ее счету. Необходимо срочно снять все деньги и перевести на безопасный счет. Банка в ее городе не было, поэтому ей вызвали такси.

В банке уже настоящие полицейские опросили ее и объяснили, что переводить деньги ни в коем случае нельзя. Женщина не верила, что это афера. К тому же ее заранее подготовили аферисты. Пенсионерке рассказали, что сотрудники банка и местная полиция могут быть в сговоре с мошенниками. Пришлось вызывать психолога, который уверил женщину, что сейчас она в безопасности. Пенсионерка передумала снимать деньги. Ее сопроводили домой.