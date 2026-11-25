Бутерброды с красной икрой и сливочным маслом не несут угрозы для здорового человека при условии умеренного потребления. Об этом в беседе с РИА Новости заявила врач-терапевт Университетской поликлиники Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Анна Фургал.

Специалист пояснила, что красная икра содержит белок, витамины, микроэлементы и жирные кислоты омега-3. В то же время избыточное количество соли, присутствующей в икре и хлебе, способно вызывать отеки и повышать артериальное давление. Особую опасность это представляет для пациентов с гипертонией, сердечной недостаточностью и хроническими болезнями почек.

По словам Фургал, отказываться от сливочного масла полностью не требуется, однако при высоком уровне холестерина и наличии сердечно-сосудистых заболеваний его объем необходимо держать под контролем. В одной чайной ложке продукта содержится порядка 34 килокалорий. В связи с этим для повседневного меню врач рекомендовала подавать икру без масла.

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