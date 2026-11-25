В Подмосковье дорожные службы Коломны устраняют последствия снегопада, принесенного балканским циклоном «Wilka». Как сообщил заместитель главы городского округа Денис Котов, к вечеру обработано свыше 68% дорожной сети. На расчистке задействованы 285 единиц техники и более 780 человек личного состава.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дмитрий Беденко ]

«Работы продолжаются с 6:00 утра. Идёт пересмена. С 8 часов вечера выйдет ночная смена обработки дорожной сети», — заявил Котов в вечернем интервью.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дмитрий Беденко ]

Комбинированные дорожные машины очищают покрытие щетками и распределяют противогололедные материалы. В округе подготовлено 16,5 тысяч тонн песко-соляной смеси. После пересменки техника продолжила работу в ночном режиме. Уборка дворовых территорий и общественных пространств начнется с 7 часов утра.

Ранее сообщалось о том, что Волоколамск борется с последствиями циклона «Wilka».