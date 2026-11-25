В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Галатасарай» вырвал победу у «Астон Виллы» со счетом 1:0. Российский полузащитник турецкого клуба Алексей Батраков вышел в стартовом составе.

На этот раз россиянину не удалось отличиться результативными действиями: явно сказывалось отсутствие любимого партнера Виктора Осимхена, из-за чего Батраков играл на не совсем привычной позиции, ближе к воротам.

Зато новичок «Галатасарая» отметился стычкой с капитаном «Астон Виллы» Джоном Макгинном. Эпизод произошел на 53-й минуте. Шотландец сыграл в корпус Батракова после того, как тот уже избавился от мяча. Оба футболиста упали, а россиянин, поднимаясь, лягнул соперника ногой, а потом еще и толкнул его. Это спровоцировало массовую разборку, впрочем, без особой грубости.

Батраков и Макгинн получили по желтой карточке, хотя шотландец требовал удаления для соперника, и основания для этого у него были.

Единственный мяч на 78-й минуте забил Дениз Гюль. К этому времени Батраков уже четыре минуты как был заменен.

«Галатасарай» одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов. Турецкий клуб набрал девять очков в пяти матчах.