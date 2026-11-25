Перед заключительным туром группового этапа в группе D оставалась единственная интрига. «Ростов» уже гарантировал себе первое место, «Локомотив» досрочно выбыл из Кубка, а «Акрон» и ЦСКА должны были решить, кто из них продолжит борьбу в Пути РПЛ, а кто опустится в Путь регионов. У армейцев было на одно очко больше, но «Акрон» имел преимущество в личной встрече, так что расклад был прост: кто победит (неважно, в основное время или в серии пенальти), тот и проходит в плей-офф.

Матч проходил в непростых погодных условиях, снегопад сказался на качестве игры. Единственный мяч на 67-й минуте с пенальти забил капитан армейцев Иван Обляков. После гола игра раскрылась, но больше забитых голов не случилось.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал об интригах заключительного тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.