В очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 4:2. Бело-голубые одержали пятую победу подряд после отстранения Леонида Тамбиева и назначения Олега Ореховского исполняющим обязанности главного тренера.

Защитник «Автомобилиста» Джордан Гросс открыл счет уже на второй минуте, но еще в первом периоде «Динамо» ответило голами Артема Швеца-Рогового, Игоря Ожиганова и Даниила Пыленкова. На 39-й минуте Кирилл Воробьев сократил счет. В концовке матча Егор Римашевский поставил победную точку голом в пустые ворота.

«Динамо» закрепилось на шестом месте в Западной конференции КХЛ. У бело-голубых 35 очков после 31 матча.

Ранее сообщалось, что СКА может выменять голкипера «Салавата Юлаева» Семена Вязового.