В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» обыграл минское «Динамо» со счетом 5:4. Одним из главных героев матча стал нападающий Иван Морозов, проводивший первый матч за уральцев после громкого обмена из «Спартака».

Морозов занял место центрфорварда в звене с еще одним экс-спартаковцем Михаилом Мальцевым и Владимир Ткачевым — тройка выглядела грозно по именам и доказала свою эффективность в игре. Морозов оформил ассистентский покер. Четыре очка в одном матче он набрал лишь второй раз в своей карьере в КХЛ. При этом новичок магнитогорцев мог забить и сам — на его счету шесть бросков в створ ворот.

Иван Морозов сыграл первый матч в сезоне. Перед его началом нападающий расторг контракт со «Спартаком» и рассчитывал попробовать свои силы в НХЛ. Подходящего варианта не нашлось, но и возвращаться в стан красно-белых Морозов не захотел.

Ранее московское «Динамо» одержало пятую победу подряд под руководством Олега Ореховского.