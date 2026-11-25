Морозов мощно дебютировал за «Металлург»: четыре очка в матче с минским «Динамо»
Нападающий Морозов оформил ассистентский покер в дебютном матче за «Металлург»
Фото: [ХК «Металлург»]
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» обыграл минское «Динамо» со счетом 5:4. Одним из главных героев матча стал нападающий Иван Морозов, проводивший первый матч за уральцев после громкого обмена из «Спартака».
Морозов занял место центрфорварда в звене с еще одним экс-спартаковцем Михаилом Мальцевым и Владимир Ткачевым — тройка выглядела грозно по именам и доказала свою эффективность в игре. Морозов оформил ассистентский покер. Четыре очка в одном матче он набрал лишь второй раз в своей карьере в КХЛ. При этом новичок магнитогорцев мог забить и сам — на его счету шесть бросков в створ ворот.
Иван Морозов сыграл первый матч в сезоне. Перед его началом нападающий расторг контракт со «Спартаком» и рассчитывал попробовать свои силы в НХЛ. Подходящего варианта не нашлось, но и возвращаться в стан красно-белых Морозов не захотел.
Ранее московское «Динамо» одержало пятую победу подряд под руководством Олега Ореховского.