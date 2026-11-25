В Балашихе более 1300 человек и свыше 230 единиц спецтехники задействованы в уборке снега, который принес балканский циклон «Wilka». Коммунальные службы расчищают дороги, тротуары, дворы и общественные пространства, а также обрабатывают поверхности противогололедными материалами.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Виктория Фортуна ]

Мастер участка Дмитрий Злобин рассказал, что бригады приступили к работе с началом снегопада.

«Уже в полночь, примерно в 00:30, когда поток транспорта снизился, КДМ вышли на второй цикл обработки — это самое удачное время для проработки покрытия», — пояснил он.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Виктория Фортуна ] 1/1

Зона ответственности бригад охватывает северную часть Балашихи — порядка 15 микрорайонов. На городских магистралях задействованы 38 тракторов МТЗ и 10 комбинированных дорожных машин. За дворы отвечают 239 сотрудников муниципальных учреждений и 885 дворников УК, используется 185 единиц спецтехники. Общая численность специалистов на улицах — 251 человек: 72 дорожных рабочих и 179 дворников.

Основное внимание уделяется маршрутам общественного транспорта и подъездам к больницам, школам и детским садам. Поскольку синоптики не обещают скорого окончания осадков, службы настроены на длительную работу.

Ранее сообщалось о том, что 780 человек и 285 машин убирают снег в Коломне.