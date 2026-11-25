30 декабря 2026 года останется полноценным рабочим днем — сокращения на час не будет. Это следует из производственного календаря, с которым ознакомились в РИА Новости .

В календаре указанная дата не отмечена как праздничная, а значит, продолжительность работы в этот день не уменьшается.

Помимо этого, последняя рабочая неделя года будет короткой: она охватит всего три дня — с 28 по 30 декабря.

Ранее эксперт Завьялова предупредила, что к декабрю туры на Новый год подорожают на 20–40%.