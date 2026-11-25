Качественная искусственная новогодняя ель должна быть изготовлена из огнестойкого материала, не иметь резкого химического запаха, а ее ветви и хвоинки должны быть надежно закреплены. Об этом в интервью РИА Новости сообщила руководитель консультационного центра «Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Галина Лаухина.

«Обратите внимание на наличие запаха. От качественной ели не должен исходить резкий химический запах. Некоторые пластики способны выделять летучие химические вещества, к примеру, фенол и формальдегид. Чтобы убедиться в качестве елки, попросите продавца показать вам документ, подтверждающий ее качество и безопасность — сертификат добровольной сертификации», — сказала собеседница.

Также важно проверить, достаточно ли огнестойкий материал изделия, и наличие сертификата пожарной безопасности. Лаухина посоветовала осмотреть елку при хорошем освещении: на ней не должно быть подтеков клея и неровностей. Ветки должны быть надежно закреплены, хвоя — крепко держаться и не осыпаться.

Информация о дате изготовления, правилах и условиях использования, материалах и производителе должна быть нанесена на этикетку на русском языке.

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