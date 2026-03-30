«Не верьте. Это все привозное»: жители Краснодара осторожничают с ранней клубникой за 1 тыс. руб.

На главном рынке Краснодара — Сенном — начала появляться первая в этом сезоне клубника, сообщил kubanpress.ru.

По информации издания, клубника, которая уже красуется на прилавках рынка, — импортная. Продавцы подтверждают, что это ягода, привезенная из Греции. Ее стоимость варьируется от 1000 до 1200 руб. за килограмм.

По данным издания, основная причина такой высокой цены — сезонный фактор. Это практически первая свежая клубника в году на рынке, а спрос на ранние витамины традиционно высок. Продавцы отмечают, что по мере увеличения предложения цены будут снижаться.

По информации издания, многие жители Краснодара относятся к ранней импортной ягоде с осторожностью, предпочитая дождаться местного, сезонного урожая. Их опасения связаны с вкусовыми качествами и методами выращивания и транспортировки, которые могут отличаться от привычных кубанских.

«Если на дороге с багажника продают или на рынках и пишут, что клубника кубанская, белореченская, то не верьте. Сейчас ее нет. Это все привозное», — отмечает продавец Сердар.

