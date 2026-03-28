Дачникам рассказали, какие добавки в грунт могут погубить рассаду

С началом дачного сезона специалисты Россельхозцентра обратили внимание садоводов на распространенные ошибки при подготовке грунта для рассады. Некоторые, казалось бы, полезные добавки могут погубить растения еще до высадки, пишет интернет-портал «Ньюсрум 24».

Как напоминают эксперты, на первом этапе рассаде важнее рыхлость и чистота почвы, а не насыщенность питательными веществами. Неправильно подобранные компоненты способны привести к гибели растений или замедлить их рост.

Чего стоит избегать?

1. Свежий навоз и незрелый компост. Они выделяют тепло и аммиак, что повреждает нежные корни. Кроме того, в такой органике часто содержатся семена сорняков и патогены.

2. Свежие опилки. Они активно забирают азот из почвы, вызывая дефицит питания у растений. Хвойные опилки к тому же закисляют грунт.

3. Карьерный песок. В отличие от речного, он делает землю плотной и тяжелой, что затрудняет доступ воздуха к корням.

4. Бытовые добавки — использованный кофе и чайную заварку. Влажная органика становится идеальной средой для плесени, грибков и насекомых-вредителей, которые могут погубить сеянцы.

5. Земля из городских парков или из-под дуба. Такая почва часто содержит вредные вещества (тяжелые металлы, соли) и дубильные компоненты, угнетающие рост молодых растений.

6. Старый грунт от комнатных цветов. Он истощен, не содержит нужных микроэлементов и может быть заражен вредителями или болезнями, которые незаметны на первый взгляд.

Специалисты советуют использовать для рассады легкие, чистые смеси, специально предназначенные для этих целей. Если вы готовите почву самостоятельно, важно выбирать качественные компоненты и избегать перечисленных добавок, чтобы не лишиться будущего урожая еще на стадии всходов.

