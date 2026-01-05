Не «волшебная кнопка», а схема: тренер назвал метаболическую диету продуманной системой

Метаболическая диета представляет собой особый подход к организации питания, нацеленный на активизацию обменных процессов, пояснил эксперт. В ее основе лежит не строгое ограничение рациона, а корректная регуляция биохимических реакций в организме.

Главный принцип — сведение к минимуму резких колебаний уровня инсулина и выстраивание такого режима приема пищи, который облегчает контроль над чувством голода, уровнем энергии и плавным переходом к использованию жировых ресурсов в качестве топлива.

«Обычно она строится поэтапно: сначала идет фаза запуска обмена, затем период более активного жиросжигания и дальше — стабилизация результата. Именно эта поэтапность отличает подход от хаотичных „урезаний калорий“», — сказал он.

Важно отметить, что метаболическая диета имеет ряд медицинских противопоказаний и требует соблюдения определенных мер предосторожности. Данный режим питания не рекомендуется применять пациентам с инсулинозависимым сахарным диабетом (1-го типа) без постоянного наблюдения лечащего врача. Также он нежелателен в периоды обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, во время беременности и лактации, а также при наличии хронических патологий печени и почек.

«В целом метаболическая диета — не „волшебная кнопка“, а продуманная схема, которая работает, когда вы соблюдаете этапность, держите адекватную калорийность, выбираете качественные продукты и учитываете противопоказания. Тогда она действительно помогает улучшить контроль аппетита и поддержать обмен веществ без крайностей», — подытожил тренер.

