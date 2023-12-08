Политолог, профессор Института медиа ВШЭ Дмитрий Евстафьев высказал мнение, что президент России Владимир Путин был вынужден объявить СВО из-за ошибок, которые допустило советское правительство в 1920-ые года, пишет KP.RU .

Корреспондент уточнил, почему нельзя считать точкой отсчета 1991 год, когда произошел развал СССР. Эксперт объяснил, что проблема стала актуальной еще в момент создания нового советского государства. Донбасс всегда был русским регионом. Его присоединили к территории современной Украины из-за идеологических соображений.

«Когда в руководство Украинской ССР назначались, мягко скажем, националисты. Мы исправляем очень многие ошибки и формируем новый мир. Многие вещи придется писать с чистого листа.», - рассказал эксперт в интервью KP.RU

Аналогично и Крым. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев не имел право дарить полуостров киевскому режиму. Но и после этих событий было много шансов исправить все мирным путем. Первый президент РФ Борис Ельцин имел все полномочия, чтобы обратиться к президенту Украины Леониду Кучме с предложением исправить исторические ошибки. Это сохранило бы многие жизни их потомков.

В развернутом интервью изданию KP.RU эксперт также рассказал, чем может завершиться СВО и какие планы реализовывает Запад на Украине.