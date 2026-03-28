Не ждать обострения: аллерголог объяснил, как подготовиться к сезону цветения заранее

Аллерголог Илья Наканаров высказал мнение, что подготовку к весенним цветениям людям, склонным к аллергии, необходимо начинать заранее, сообщила rostovgazeta.ru.

Как отметил специалист, главный способ борьбы с аллергией — сократить взаимодействие с пыльцой. Проветривать комнаты рекомендуется лишь при отсутствии ветра или сразу после осадков, применять воздухоочистители и как можно чаще проводить влажную уборку.

На открытом воздухе специалист советует надевать солнцезащитные очки и по возможности не выходить на улицу в утреннее время — именно тогда в воздухе наблюдается пик концентрации пыльцы. Эксперт считает, что эффективный способ не страдать из-за проявлений аллергии — переодеваться сразу после возвращения домой и мыть голову, чтобы смыть осевшие на волосах и одежде частицы аллергена.

«Также не стоит сушить белье на улице в период активного цветения — на ткани оседают аллергены», — добавляет специалист.

Аллерголог также подчеркивает: не стоит дожидаться обострения симптомов, важно заблаговременно начать прием препаратов, прописанных лечащим врачом.

Ранее биолог Глазков рассказал, почему клещи в этом году активнее перемещаются по траве и нападают с большего расстояния.

