«Неадекватная цена»: Жители Нижегородской области оценили трассу М-12

Пользователи социальных сетей из Нижегородской области поделились впечатлениями от поездки по трассе М-12, сообщает newsnn.ru .

Большое количество сообщений – это жалобы на высокую стоимость пользования трассой. Один пользователь рассказал, что добрался до Мурома (изначальную точку отправки мужчина не сообщил) за 2200 рублей.

«Это просто неадекватная цена», — высказался Артем Ч.»

Еще один житель региона также солидарен с мнением, что цена за пользование трассой слишком завышенная и неприемлемая.

«Просто кто-то хочет окупить ее побыстрее», — написал Алексей В.

Пользователь Елена сообщила, что цены высокие, но на трассе ничего не изменилось: высокая загруженность все также актуальна.

«Такие тарифы не всем по карману. Мы тоже проехались, но решили больше по М-12 не ездить… накладно», - отметила Елена

При этом пользователь Артем, несмотря на жалобу из-за высокой цены, отметил, что трасса качественная, «огонь».

Знакомые корреспондента NewsNN оставили комментарии противоположного плана. Они считают, что цена оправдывает качество. Юлия А отметила, что по трассе приятно ехать: ровная дорога, отсутствие пробок и светофоров. Можно ехать по трассе М-7, но тогда дорога от Нижнего Новгорода до Москвы занимает примерно семь часов. Трасса М-12 сокращает время поездки вдвое.

«Каждый день, конечно, не наездишься. Но в целом, если едешь в Москву по делам или отдыхать — можно воспользоваться, оно того стоит», — соглашается Алексей Д.

Открытие трассы состоялось 8 сентября. На мероприятии лично присутствовал президент России Владимир Путин. Глава страны отметил, что открытие трассы уменьшает время, которое жители тратили ранее, чтобы доехать до Москвы. Еще один бонус – развитие туризма в регионе.