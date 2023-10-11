«Неадекватная цена»: Жители Нижегородской области оценили трассу М-12
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
Пользователи социальных сетей из Нижегородской области поделились впечатлениями от поездки по трассе М-12, сообщает newsnn.ru.
Большое количество сообщений – это жалобы на высокую стоимость пользования трассой. Один пользователь рассказал, что добрался до Мурома (изначальную точку отправки мужчина не сообщил) за 2200 рублей.
«Это просто неадекватная цена», — высказался Артем Ч.»
Еще один житель региона также солидарен с мнением, что цена за пользование трассой слишком завышенная и неприемлемая.
«Просто кто-то хочет окупить ее побыстрее», — написал Алексей В.
Пользователь Елена сообщила, что цены высокие, но на трассе ничего не изменилось: высокая загруженность все также актуальна.
«Такие тарифы не всем по карману. Мы тоже проехались, но решили больше по М-12 не ездить… накладно», - отметила Елена
При этом пользователь Артем, несмотря на жалобу из-за высокой цены, отметил, что трасса качественная, «огонь».
Знакомые корреспондента NewsNN оставили комментарии противоположного плана. Они считают, что цена оправдывает качество. Юлия А отметила, что по трассе приятно ехать: ровная дорога, отсутствие пробок и светофоров. Можно ехать по трассе М-7, но тогда дорога от Нижнего Новгорода до Москвы занимает примерно семь часов. Трасса М-12 сокращает время поездки вдвое.
«Каждый день, конечно, не наездишься. Но в целом, если едешь в Москву по делам или отдыхать — можно воспользоваться, оно того стоит», — соглашается Алексей Д.
Открытие трассы состоялось 8 сентября. На мероприятии лично присутствовал президент России Владимир Путин. Глава страны отметил, что открытие трассы уменьшает время, которое жители тратили ранее, чтобы доехать до Москвы. Еще один бонус – развитие туризма в регионе.