Небесный фейерверк: россияне засняли мощную грозу — молнии попадали в здания
VSE42.RU: кемеровчане сняли на видео мощную грозу 8 июня с ударами в здания
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Накануне на областной центр Кузбасса обрушилась мощнейшая гроза. Вечером 8 июня небо над Кемеровом то и дело вспыхивало яркими разрядами, а грохот сотрясал воздух. Соответствующей информацией в социальных сетях делились местные жители, сообщил VSE42.RU.
По информации издания, некоторые горожане выходили на балконы или стояли у окон с телефонами наготове, чтобы снять разбушевавшуюся стихию. Снятые ролики и фотографии молниеносно разлетелись по городским пабликам в соцсетях.
По данным издания, на некоторых кадрах отчетливо видно: молнии били не только в землю, но и попадали прямо в здания.
Согласно официальным рекомендациям МЧС, во время грозы категорически не рекомендуется использовать мобильный телефон. Спасатели советуют не просто прекратить разговоры, а полностью выключить телефон и другие гаджеты. Металлические элементы и электромагнитное поле устройства могут привлечь разряд молнии, особенно если человек находится на открытой местности. Поэтому от идеи снять эффектные кадры молнии с телефоном в руках сотрудники ведомства советуют отказаться ради собственной безопасности.
Ранее сообщалось, что в МЧС подтвердили данные о пожаре в селе Андреевка после удара молнии.