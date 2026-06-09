Небесный фейерверк: россияне засняли мощную грозу — молнии попадали в здания

Накануне на областной центр Кузбасса обрушилась мощнейшая гроза. Вечером 8 июня небо над Кемеровом то и дело вспыхивало яркими разрядами, а грохот сотрясал воздух. Соответствующей информацией в социальных сетях делились местные жители, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, некоторые горожане выходили на балконы или стояли у окон с телефонами наготове, чтобы снять разбушевавшуюся стихию. Снятые ролики и фотографии молниеносно разлетелись по городским пабликам в соцсетях.

По данным издания, на некоторых кадрах отчетливо видно: молнии били не только в землю, но и попадали прямо в здания.

Согласно официальным рекомендациям МЧС, во время грозы категорически не рекомендуется использовать мобильный телефон. Спасатели советуют не просто прекратить разговоры, а полностью выключить телефон и другие гаджеты. Металлические элементы и электромагнитное поле устройства могут привлечь разряд молнии, особенно если человек находится на открытой местности. Поэтому от идеи снять эффектные кадры молнии с телефоном в руках сотрудники ведомства советуют отказаться ради собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что в МЧС подтвердили данные о пожаре в селе Андреевка после удара молнии.