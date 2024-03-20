Нечаев предложил создать должность ответственного за демографию в России

Глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев предложил создать в России должность ответственного за демографию в стране. Он выразил мнение, что это может быть новый министр или вице-премьер, занимающийся кураторством вопроса. Соответствующее предложение он выдвинул в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, передает информационное агентство РИА Новости .

В ходе встречи президента с фракциями в Думе, Нечаев указал на то, что в РФ нет никого, кто был бы ответственен за демографию. Кто-то считает, что ответственен за это президент, но нельзя, чтобы глава государства был ответственным за все, подчеркнул он. Глава фракции выразил мнение, что на Путина возложено слишком много и призвал «разгружать» российского президента.

Он также указал на то, что в данный момент в стране частью демографических вопросов занимается одно ведомство, частью – другое и частью третье. В связи с этим Нечаев предложил ввести ответственного за демографию, создав министерство или назначив курирующего премьера.