Беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске
Ozon HQ: логистический центр Ozon в Адыгейске подвергся атаке беспилотников
Беспилотники атаковали логистический комплекс маркетплейса Ozon в Адыгейске. После происшествия на объекте возникло возгорание, сообщила пресс-служба компании в Telegram, передает «Лента.ру».
По данным маркетплейса, всех сотрудников оперативно эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Из-за инцидента товары, находившиеся в комплексе, временно уберут с онлайн-витрины. Логистический центр также приостановил прием поставок от продавцов. Грузы, которые уже направлялись на объект, перенаправляют на другие площадки.
Ранее силы ПВО сбили 97 БПЛА, направлявшихся к столице.