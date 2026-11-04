Беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске

Ozon HQ: логистический центр Ozon в Адыгейске подвергся атаке беспилотников

Безопасность

Беспилотники атаковали логистический комплекс маркетплейса Ozon в Адыгейске. После происшествия на объекте возникло возгорание, сообщила пресс-служба компании в Telegram, передает «Лента.ру».

По данным маркетплейса, всех сотрудников оперативно эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Из-за инцидента товары, находившиеся в комплексе, временно уберут с онлайн-витрины. Логистический центр также приостановил прием поставок от продавцов. Грузы, которые уже направлялись на объект, перенаправляют на другие площадки.

Ранее силы ПВО сбили 97 БПЛА, направлявшихся к столице.

Читайте также

Атака на Binance: ФБР назвало виновных и раскрыло схему отмыва

Атака на Binance: ФБР назвало виновных и раскрыло схему отмыва

Обстрел пожарных во Франции: спецназ задержал нападавшего

Крупная атака БПЛА на Прикамье: обломок дрона попал в жилой дом

Крупная атака БПЛА на Прикамье: обломок дрона попал в жилой дом

Боксеры-вымогатели из Няндомы, терроризировавшие жителей, получили сроки

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве родственника из-за наследства

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве родственника из-за наследства

ДТП с двумя Toyota произошло на седьмом километре трассы Южно-Сахалинск — Холмск

ДТП с двумя Toyota произошло на седьмом километре трассы Южно-Сахалинск — Холмск

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 26 октября 2026: хронология событий за ночь

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 26 октября 2026: хронология событий за ночь

В Минобороны поддержали заявление Путина о невозможности победить Россию

В Минобороны поддержали заявление Путина о невозможности победить Россию

В Дагестане раскрыли убийство 34-летней таксистки: подозревают бывшего мужа

В Дагестане раскрыли убийство 34-летней таксистки: подозревают бывшего мужа

Отпуск сорвался из-за долга: россиянин дошел до Верховного Суда и вернул деньги за сорванный тур

Отпуск сорвался из-за долга: россиянин дошел до Верховного Суда и вернул деньги за сорванный тур

Роковая ошибка на мокрой трассе: автовладельцам наглядно показали риски вождения в непогоду

Роковая ошибка на мокрой трассе: автовладельцам наглядно показали риски вождения в непогоду

В Свердловской области загорелись семь цистерн после схода 20 вагонов

В Свердловской области загорелись семь цистерн после схода 20 вагонов

Добавьте mosregtoday.ru в избранное