Власти Латвии выясняют обстоятельства падения беспилотника

Ранее в двух районах страны объявляли предупреждение о возможной воздушной угрозе. Менее чем через час тревогу отменили после того, как неопознанный объект покинул воздушное пространство Латвии.

Позднее власти сообщили об обнаружении упавшего беспилотника в Балвском крае. Специалисты приступили к изучению найденного объекта, однако окончательно его происхождение в приведенных сообщениях не установлено.

По информации источника, в последнее время украинские беспилотники неоднократно появлялись в воздушном пространстве стран Прибалтики.

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