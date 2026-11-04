Власти Латвии выясняют обстоятельства падения беспилотника

LETA: павший минувшей ночью в Латвии БПЛА может принадлежать ВСУ

Политика

Упавший минувшей ночью в Балвском крае Латвии беспилотник, вероятно, принадлежал Вооруженным силам Украины. Такое предположение агентству LETA высказал советник латвийских вооруженных сил Роберт Скрауч, пишет РИА Новости.

Ранее в двух районах страны объявляли предупреждение о возможной воздушной угрозе. Менее чем через час тревогу отменили после того, как неопознанный объект покинул воздушное пространство Латвии.

Позднее власти сообщили об обнаружении упавшего беспилотника в Балвском крае. Специалисты приступили к изучению найденного объекта, однако окончательно его происхождение в приведенных сообщениях не установлено.

По информации источника, в последнее время украинские беспилотники неоднократно появлялись в воздушном пространстве стран Прибалтики.

Ранее военэксперт раскрыл, зачем Европа отрабатывает логистику интервенции на восток.

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