Власти Латвии выясняют обстоятельства падения беспилотника
LETA: павший минувшей ночью в Латвии БПЛА может принадлежать ВСУ
Упавший минувшей ночью в Балвском крае Латвии беспилотник, вероятно, принадлежал Вооруженным силам Украины. Такое предположение агентству LETA высказал советник латвийских вооруженных сил Роберт Скрауч, пишет РИА Новости.
Ранее в двух районах страны объявляли предупреждение о возможной воздушной угрозе. Менее чем через час тревогу отменили после того, как неопознанный объект покинул воздушное пространство Латвии.
Позднее власти сообщили об обнаружении упавшего беспилотника в Балвском крае. Специалисты приступили к изучению найденного объекта, однако окончательно его происхождение в приведенных сообщениях не установлено.
По информации источника, в последнее время украинские беспилотники неоднократно появлялись в воздушном пространстве стран Прибалтики.
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