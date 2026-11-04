Авария за пределами Крыма привела к перебоям с электричеством
Советник Крючков: на полуострове введены ограничения подачи электроэнергии
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
В Крыму ввели ограничения на подачу электроэнергии после аварии в энергосистеме за пределами полуострова. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков, пишет ТАСС.
По его данным, специалисты уже приступили к восстановительным работам. Сроки полного восстановления электроснабжения не уточняются.
Крючков призвал жителей сохранять спокойствие и получать сведения о ситуации из проверенных источников.
Ранее сообщалось, что скандал вокруг подвала для дезертиров всколыхнул Украину.