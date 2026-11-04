Авария за пределами Крыма привела к перебоям с электричеством

Советник Крючков: на полуострове введены ограничения подачи электроэнергии

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В Крыму ввели ограничения на подачу электроэнергии после аварии в энергосистеме за пределами полуострова. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков, пишет ТАСС.

По его данным, специалисты уже приступили к восстановительным работам. Сроки полного восстановления электроснабжения не уточняются.

Крючков призвал жителей сохранять спокойствие и получать сведения о ситуации из проверенных источников.

Ранее сообщалось, что скандал вокруг подвала для дезертиров всколыхнул Украину.

Читайте также

В Дагестане раскрыли убийство 34-летней таксистки: подозревают бывшего мужа

В Дагестане раскрыли убийство 34-летней таксистки: подозревают бывшего мужа

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников на подлете к Москве

Атака на Binance: ФБР назвало виновных и раскрыло схему отмыва

Атака на Binance: ФБР назвало виновных и раскрыло схему отмыва

В Белграде толпа митингующих разгромила редакцию телеканала и напала на главреда

В Белграде толпа митингующих разгромила редакцию телеканала и напала на главреда

Более десяти рейсов перенаправили из Внуково в другие аэропорты

Более десяти рейсов перенаправили из Внуково в другие аэропорты

Роковая ошибка на мокрой трассе: автовладельцам наглядно показали риски вождения в непогоду

Роковая ошибка на мокрой трассе: автовладельцам наглядно показали риски вождения в непогоду

Отказалась от такси и ушла в темноту: в Ачинске выясняют обстоятельства гибели девушки на пустыре

Обещали заработок на бирже, а забирали деньги: как обманывали жителей Якутии

Обещали заработок на бирже, а забирали деньги: как обманывали жителей Якутии

В Архангельской области в ДТП с шестью автомобилями пострадали два человека

В Архангельской области в ДТП с шестью автомобилями пострадали два человека

Атака беспилотников ВСУ на регионы России 29 октября 2026: 121 дрон над Москвой, есть жертвы

Атака беспилотников ВСУ на регионы России 29 октября 2026: 121 дрон над Москвой, есть жертвы

Игра со смертью: транспортная полиция устраивает облавы на зацеперов Ярославского направления

Игра со смертью: транспортная полиция устраивает облавы на зацеперов Ярославского направления

Домодедово работает по согласованию: введены ограничения в небе

Домодедово работает по согласованию: введены ограничения в небе

Добавьте mosregtoday.ru в избранное