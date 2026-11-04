Травматолог назвала заболевания, при которых опасно кататься на лыжах и сноуборде

Горные лыжи и сноуборд подходят не всем: при некоторых заболеваниях и незавершенной реабилитации катание может быть опасным. Об этом « Газете.Ru » рассказала травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Антонина Завадская.

По словам специалиста, от спусков стоит отказаться при артрозе с выраженной болью и отеками, обострении ревматоидного артрита, тяжелом остеохондрозе, а также после недавних переломов и вывихов, если восстановление еще не завершено.

Особую осторожность следует соблюдать людям с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая тяжелую гипертонию, стенокардию и нарушения сердечного ритма. Среди других противопоказаний врач назвала тромбофлебит, эпилепсию с потерей сознания, тяжелые формы астмы и беременность, особенно во втором и третьем триместрах.

Тем, кому состояние здоровья позволяет заниматься зимним спортом, Завадская рекомендовала начинать подготовку примерно за месяц до поездки. Для этого подойдут приседания, планка и упражнения на равновесие, укрепляющие мышцы ног, ягодиц, спины и пресса.

При наличии хронических заболеваний перед катанием стоит обсудить допустимую нагрузку с врачом.

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