«Неделю как глючит»: россияне фиксируют массовые сбои в работе сервисов

Пользователи соцсетей и мессенджеров из Тюменской области жалуются на сбои в их работе, сообщил nashgorod.ru после анализа данных портала Сбой.рф.

По информации издания, жалобы на сбои в работе соцсетей и мессенджеров оставляют жители не только Тюменской области. Россияне отмечают, что другие сайты функционируют полноценно, а интернет работает стабильно. Многие пользователи сталкиваются с проблемами при загрузке ВК: страницы не открываются. Некоторые пишут, что сложности появились около недели назад.

«При заходе в профиль идет постоянная загрузка ленты новостей. Тихий ужас», — возмущаются пользователи.

По данным портала Downdetector, только за сутки поступило свыше 8 тыс. жалоб на неработающие сервисы, в том числе Telegram и МАХ. Около 800 обращений оставили жители Тюменской области. Региональное правительство прокомментировало ситуацию: сбои связаны с обеспечением безопасности. В частности, временные ограничения вводят на работу мобильного интернета.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев пояснил, что исследование обломков БПЛА показало, что некоторые устройства противника оборудованы модемами, получающими сигнал через мобильный интернет.

«Ограничения на связь вводятся и снимаются не органами власти на территории субъекта. К сожалению, мобильная связь применяется не только для сервисов для населения, но и для дистанционного управления объектами», — поясняют власти Тюменской области.

Ранее сообщалось, что заблокированные видеозвонки в Telegram возобновились.