Звонки в Telegram снова заработали

Пользователи из разных регионов России сообщили о возобновлении работы голосовых и видеозвонков в Telegram. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на iGuides.

В России вновь стали доступны голосовые и видеозвонки в мессенджере Telegram. Пользователи отмечают, что функция работает у большинства, хотя некоторые все еще сталкиваются с техническими сбоями — звонки не соединяются, либо собеседника не слышно.

Ранее, летом 2025 года, Роскомнадзор ограничил возможность совершать звонки через Telegram. Тогда ведомство объяснило блокировку борьбой с телефонным мошенничеством и подменой номеров, которая активно использовалась злоумышленниками.

Сейчас функция постепенно восстанавливается, однако официальных заявлений от Роскомнадзора и Telegram на момент публикации не поступало. Специалисты полагают, что возобновление работы может быть связано с техническими изменениями в инфраструктуре мессенджера или пересмотром ограничений со стороны регулятора.

