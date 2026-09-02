Плохие и хорошие микробы в ротовой полости: какие продукты помогают защищать зубы и десны

Здоровье зубов зависит не только от отказа от сахара, но и от того, какие продукты человек употребляет в пищу, пишет BBC. Ученые все больше внимания уделяют микробиому полости рта — сообществу из сотен видов бактерий, вирусов, грибков и других микроорганизмов.

Часть микробов вредна: например, Streptococcus mutans питается сахаром и превращает его в кислоты, разрушающие эмаль. Другие бактерии, наоборот, мешают патогенам закрепляться во рту и могут даже подавлять опасные штаммы.

Исследователи советуют ограничивать сахар и переработанные углеводы вроде белого хлеба, крекеров, печенья и сладкой выпечки. Они легко распадаются на сахара и поддерживают бактерий, связанных с кариесом.

Полезными для микробиома могут быть листовая зелень, свекла и редис: они богаты нитратами, которые используют бактерии Neisseria. Эти микроорганизмы превращают пищевые нитраты в нитриты, из которых образуется оксид азота, расслабляющий сосуды и поддерживающий здоровье сердца.

Чай, ягоды, клюквенный сок и мед содержат полифенолы, способные мешать вредным бактериям образовывать зубной налет. Сыр стимулирует слюноотделение и помогает нейтрализовать кислоты, а ферментированные продукты вроде кефира могут конкурировать с патогенами.

Специалисты подчеркивают, что одного «суперпродукта» для здоровья полости рта нет. Лучше всего работает общий рацион с овощами, фруктами, бобовыми, цельными злаками и меньшим количеством сахара. Чистка зубов и зубная нить при этом остаются обязательными.