На площадке Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября, заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев рассказал о заметном укреплении позиций рубля в международных расчетах. По словам представителя ведомства, доля российской национальной валюты в трансграничных платежах за последние 12 месяцев существенно возросла, сообщили Финансы Mail.

Моисеев подчеркнул, что многочисленные попытки ограничить использование рубля на внешних рынках не дают желаемого результата. Вопреки прогнозам западных аналитиков, давление на российскую валюту не ослабило ее позиции, а напротив — они только укрепились. Замминистра отметил, что динамика последнего года свидетельствует о растущем доверии к рублю со стороны зарубежных партнеров.

«Непрекращающиеся попытки наших врагов снизить роль рубля в международных расчетах безуспешны. Потому что рубль за последний год только в международных расчетах вырос существенно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на ВЭФ гостей кормят ухой с палтусом за 820₽, чукотской олениной и минтаем.