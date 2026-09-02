По оценке военного обозревателя Вадима Мингалева, российские подразделения перешли к активной фазе операции по освобождению Славянско-Краматорской агломерации. Как пояснил эксперт, удары, наносимые по Одессе, Киеву, а также наступательные действия на северных рубежах и прочих участках фронта, преследуют одну цель — максимально ослабить украинские силы, сосредоточенные именно в этом районе, сообщает ВФокусе Mail.

Мингалев выразил уверенность, что российским военнослужащим удастся реализовать задуманное и взломать оборонительные порядки противника на данном направлении. Согласно последним данным, передовые отряды ВС РФ находятся на расстоянии трех километров от Славянска и семи — от Краматорска.

«Это очень мощное укрепленное соединение, но в любом случае здесь есть определенная стратегия, то есть наступление удара будет вестись как бы сразу в двух направлениях: и на Краматорск, и на Славянск. У ВСУ может как раз именно численного состава не хватить на данном этапе», — утверждает эксперт.

Специалист подробно описал применяемую тактику: прежде чем пехота заходит в город, по позициям и тыловым коммуникациям противника наносятся массированные удары, ведется планомерное уничтожение натовской техники, активно задействуются средства артиллерии и беспилотные летательные аппараты. Такой подход, по его мнению, позволяет снизить потери при штурме и создать условия для быстрого продвижения.

«То есть мы можем сказать, что этот момент, который сейчас происходит — это переломный момент в освобождении Краматорска и Славянска. А это значит, что это окончательная победа и полное освобождение Донецкой Народной Республики. Как говорят военные аналитики, направление главного удара состоялось и идет ударными наступательными темпами», — заключил военный аналитик.

Ранее подполковник Марочко высказал мнение, что у боевиков ВСУ нет шансов покинуть Волчанский котел.