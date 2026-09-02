Небесное светило сломало американцам GPS: как солнечная буря чуть не привела к катастрофе

Сильная солнечная буря в ноябре 2025 года вызвала необычный сбой GPS над США, сообщает Gadget Review. Пока многие наблюдали полярные сияния, навигационные сигналы в широкой полосе над континентальной частью страны искажались, а ошибки определения положения могли достигать примерно 10 метров.

К такому выводу пришла группа под руководством космического физика Эндауоке Йизенгау из организации The Aerospace Corporation. Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, посвящено геомагнитной буре 12–13 ноября 2025 года, когда активная область на Солнце вызвала несколько мощных вспышек и корональных выбросов массы.

Во время шторма ионосфера стала работать как искривленное стекло: GPS-сигналы проходили через нее с задержками, рассеивались и приводили к неточному определению координат. Особенно заметные колебания силы сигнала зафиксировали примерно между 80-й и 120-й западными долготами — в полосе, проходящей через центральную часть США.

Ученые отмечают, что раньше такие сильные эффекты в средних широтах наблюдали лишь локально, но не на столь большой географической территории. Серьезной катастрофы удалось избежать, скорее всего, благодаря времени года: буря произошла вне активного сельскохозяйственного сезона.

Авторы предупреждают, что подобные события опасны не только для сельскохозяйственной техники, но и для транспорта, авиации, энергосетей и телекоммуникаций, работа которых зависит от точного позиционирования и синхронизации времени.