Не только укус: томский эксперт назвал алиментарный путь передачи клещевого энцефалита

Разъяснения представителя Роспотребнадзора по Томской области Андрея Суковатицына:

Источники опасности: Вирус клещевого энцефалита может передаваться через сырое непастеризованное козье или коровье молоко, а также продукты, изготовленные из него без термической обработки (творог, сметану, сыр).

Тяжесть заболевания: Заражение через молочные продукты часто приводит к более тяжелой форме болезни, чем при укусе клеща. Это обусловлено тем, что в ЖКТ человека одномоментно поступает большая вирусная доза.

Правила безопасности: В весенне-осенний период все молоко, полученное от коз и коров, необходимо кипятить перед употреблением.