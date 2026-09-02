Не только укус: томский эксперт назвал алиментарный путь передачи клещевого энцефалита

Aif: заражение энцефалитом через козье молоко протекает тяжелее

Общество

Управление Роспотребнадзора по Томской области напомнило гражданам, что заражение клещевым энцефалитом возможно не только при непосредственном укусе паукообразного, но и через употребление необработанных молочных продуктов. Эксперт ведомства рассказал об особенностях протекания болезни при алиментарном заражении и назвал главные способы защиты организма. Об этом сообщает региональное издание АиФ-Томск.

Алиментарный путь заражения клещевым энцефалитом и методы профилактики

Разъяснения представителя Роспотребнадзора по Томской области Андрея Суковатицына:

  • Источники опасности: Вирус клещевого энцефалита может передаваться через сырое непастеризованное козье или коровье молоко, а также продукты, изготовленные из него без термической обработки (творог, сметану, сыр).
  • Тяжесть заболевания: Заражение через молочные продукты часто приводит к более тяжелой форме болезни, чем при укусе клеща. Это обусловлено тем, что в ЖКТ человека одномоментно поступает большая вирусная доза.
  • Правила безопасности: В весенне-осенний период все молоко, полученное от коз и коров, необходимо кипятить перед употреблением.
  • Главная защита: Самым эффективным методом профилактики клещевого энцефалита остается своевременная вакцинация, которая предотвращает тяжелые осложнения даже при попадании вируса в организм.

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