Не только укус: томский эксперт назвал алиментарный путь передачи клещевого энцефалита
Aif: заражение энцефалитом через козье молоко протекает тяжелее
Управление Роспотребнадзора по Томской области напомнило гражданам, что заражение клещевым энцефалитом возможно не только при непосредственном укусе паукообразного, но и через употребление необработанных молочных продуктов. Эксперт ведомства рассказал об особенностях протекания болезни при алиментарном заражении и назвал главные способы защиты организма. Об этом сообщает региональное издание АиФ-Томск.
Алиментарный путь заражения клещевым энцефалитом и методы профилактики
Разъяснения представителя Роспотребнадзора по Томской области Андрея Суковатицына:
- Источники опасности: Вирус клещевого энцефалита может передаваться через сырое непастеризованное козье или коровье молоко, а также продукты, изготовленные из него без термической обработки (творог, сметану, сыр).
- Тяжесть заболевания: Заражение через молочные продукты часто приводит к более тяжелой форме болезни, чем при укусе клеща. Это обусловлено тем, что в ЖКТ человека одномоментно поступает большая вирусная доза.
- Правила безопасности: В весенне-осенний период все молоко, полученное от коз и коров, необходимо кипятить перед употреблением.
- Главная защита: Самым эффективным методом профилактики клещевого энцефалита остается своевременная вакцинация, которая предотвращает тяжелые осложнения даже при попадании вируса в организм.