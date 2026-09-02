Жителям Подмосковья рассказали о социальном контракте, который поможет открыть собственное дело

Жителям Подмосковья доступен социальный контракт на открытие собственного дела, это один из инструментов поддержки, предусмотренный народной программой «Единой России», который обеспечивается финансированием из бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В частности, они могут получить 350 тыс. рублей на открытие своего дела, 200 тыс. — на развитие личного подсобного хозяйства и еще 30 тыс. — на дополнительное образование. По соглашению с органом соцзащиты государство оказывает финансовую или иную социальную помощь, а гражданин — выполняет программу, которая может включать поиск работы, открытие бизнеса или ведение подсобного хозяйства.

Депутат Мособлдумы, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев подчеркнул, что в регионе по народной программе для демобилизованных участников СВО введены особые условия: они могут получить помощь без проверки доходов семьи.

«Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до года. Только за первое полугодие текущего года в регионе оформлено 633 таких соглашения, причем 25 из них — с бойцами СВО. Приоритетное право на эту меру имеют семьи с детьми, многодетные, а также участники спецоперации и их родные», — рассказал Голубев.

По его словам, подать заявление можно через МФЦ или портал Госуслуг. Консультацию по данной теме предоставляют центры «Мой бизнес».

Одним из участников программы стал житель Чехова Семен Киреев, с помощью соцконтракта он смог превратить увлечение фотографией в собственное дело.

«Соцконтракт дал мне главное — надежную технику и уверенность в работе. Я купил хороший фотоаппарат с объективом — он закрывает все рабочие задачи, от репортажей до свадеб. Добавил вспышку для вечерних съемок, фотоаппарат моментальной печати, карту памяти и аккумуляторы», — поделился фотограф.

Кроме того, одним из участников программы стал ветеран СВО Алексей Жернов, который раньше занимался предпринимательством. После демобилизации он обратился в социальную службу Домодедовского округа, чтобы приобрести вендинговый аппарат для продажи воды и установить его в своем микрорайоне.

В Подмосковье по народной программе выстроена одна из самых эффективных систем социальной поддержки, мерами помощи пользуются более 30% жителей региона. Программа выполнена практически полностью, в этом году исполнение будет доведено до 100%.

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