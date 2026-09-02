Цифровой барьер: как платформа QazETA повлияет на скорость досмотра на паспортном контроле
РБК: МВД Казахстана прокомментировало возможный ввод платы за въезд
МВД Казахстана разрабатывает новую цифровую систему миграционного учета, которая предусматривает внедрение обязательных электронных разрешений на въезд (ETA) для иностранных граждан. Окончательные условия оформления разрешения, а также вопрос взимания платы за сервис остаются открытыми до официального утверждения новых правил. Нововведение предназначено для предварительной проверки иностранцев до их прибытия на границу и обеспечения безопасности. Об этом сообщает интернет-издание РБК.
Детали миграционной реформы и текущий статус проекта
Разъяснения МВД Казахстана и ключевые параметры планируемой цифровой системы:
- Статус инициативы: Проект поправок в правила въезда и пребывания иностранцев прошел общественное обсуждение и направлен на антикоррупционную экспертизу.
- Вопрос оплаты: Согласно первоначальному проекту, рассматривается возможность введения дифференцированной платы за оформление разрешения, однако в МВД подчеркнули, что окончательное решение о платности будет принято только после публикации утвержденных правил.
- Цели внедрения: Электронное разрешение позволит проводить автоматическую проверку иностранных граждан до их прибытия на паспортный контроль, повысить уровень безопасности, усовершенствовать миграционный учет и ускорить прохождение границы.
- Тестирование системы QazETA: В настоящее время платформа QazETA уже проходит тестирование. Безвизовый режим для граждан более чем 50 государств, включая Россию и страны СНГ, продолжает действовать в полном объеме.