Цифровой барьер: как платформа QazETA повлияет на скорость досмотра на паспортном контроле

МВД Казахстана разрабатывает новую цифровую систему миграционного учета, которая предусматривает внедрение обязательных электронных разрешений на въезд (ETA) для иностранных граждан. Окончательные условия оформления разрешения, а также вопрос взимания платы за сервис остаются открытыми до официального утверждения новых правил. Нововведение предназначено для предварительной проверки иностранцев до их прибытия на границу и обеспечения безопасности. Об этом сообщает интернет-издание РБК.