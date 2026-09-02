Подмосковная спортсменка победила в финале Спартакиады учащихся по гиревому спорту
Спортсменка Подмосковья победила в финале Спартакиады по гиревому спорту
Фото: [Всероссийская федерация гиревого спорта]
Подмосковная спортсменка Юлия Карандеева (Орехово-Зуево) одержала победу в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по гиревому спорту, который прошел с 26 по 28 августа в Сочи (Краснодарский край). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Она выступила в рывке в весовой категории свыше 58 кг. В общей сложности участниками соревнований стали 86 спортсменов из 25 субъектов России. В программу вошли состязания по толчку и рывку среди юношей и девушек в различных весовых категориях.
Турнир является важным этапом подготовки спортивного резерва страны, его провели в рамках государственной программы «Спорт России».
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