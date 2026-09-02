«С днем рождения, Майкл!»: сын поп-короля Принс Джексон почтил память отца в Лас-Вегасе
lady.mail: 29-летний сын Майкла Джексона вышел в свет впервые за долгое время
Фото: [соцсети]
29 августа королю поп-музыки Майклу Джексону могло исполниться 68 лет. В этот день его старший сын Принс Джексон впервые за долгое время появился на публике, чтобы почтить память отца, передает «Леди.Mail».
Мероприятие прошло в Лас-Вегасе на шоу Cirque du Soleil Michael Jackson ONE. На видео, появившемся в социальных сетях, Принс вместе с поклонниками на счtт три поднял руку и громко произнес: «С днем рождения, Майкл!».
Для выхода 29-летний наследник поп-короля выбрал черную футболку и бейсболку, надетую козырьком назад. После завершения шоу он подошел к поклонникам, пообщался с ними и раздал автографы.
Принс продолжает активно поддерживать наследие отца. В 2026 году он стал исполнительным продюсером байопика «Майкл», главную роль в котором исполнил его двоюродный брат Джаафар Джексон.
Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. У него осталось трое детей — Принс, Пэрис и Биги.
Ранее близкий друг Майкла Джексона раскрыл детали его личной жизни.