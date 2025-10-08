Недостача в 36 млн руб.: предприниматель из Кузбасса пытался обмануть таможню

В пресс-службе сибирской таможни проинформировали, что житель Кемерово целенаправленно занизил платежи за поставку импортного оборудования, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, горожанин указал в документах характеристики, которые не соответствовали настоящим параметрам. Предположительно, мужчина знал, что при указании подлинных показателей ему придется заплатить большую сумму денег. Россиянин завозил в страну энергоагрегаты.

По данным издания, инцидент произошел в 2024 году. Сотрудники таможни выявили факт нарушения. Информацию передали правоохранителям. Профильные эксперты ознакомились с энергоагрегатами и указали правильные характеристики. Установлено, что обманным путем мужчина не доплатил в государственный бюджет 36 млн руб.

По информации издания, кузбассовец признал вину в полном объеме. Он вернул недоплаченные средства. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. В прокуратуре устанавливают степень ответственности предпринимателя из Кузбасса.

