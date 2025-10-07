Таможня Сочи изъяла драгоценности у туристки из Дубая

Вернувшаяся из Объединенных Арабских Эмиратов россиянка стала фигуранткой уголовного разбирательства из-за ювелирных изделий, оцененных в 3 млн руб. Информацию об этом распространила Федеральная таможенная служба.

В сочинском аэропорту сотрудники таможни остановили 38-летнюю пассажирку, прибывшую рейсом из Дубая, при попытке провезти незадекларированные драгоценности. Женщина следовала через «зеленый» коридор и заверила таможенного инспектора, что не имеет при себе товаров, требующих обязательного декларирования или запрещенных к ввозу.

Однако, в ходе таможенного контроля в ее ручной клади были обнаружены серьги с перламутром и колье в виде четырехлистника с логотипом VanCleef & Arpels из линии Vintage Alhambra, упакованные в оригинальные футляры и коробки. Женщина утверждала, что не знает стоимость украшений, так как получила их в подарок. Также она заявила о своей неосведомленности относительно правил декларирования.

Результаты экспертизы показали, что ювелирные изделия выполнены из сплава золота 750 пробы различных оттенков. Украшения были конфискованы. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении через границу стратегически значимых товаров, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

