«Негласный запрет»: россиянам могут не показать фильм «Оппенгеймер» в кинотеатрах

Издание « Properm.ru » обратило внимание, что многие кинотеатры анонсировали премьерный показ фильма «Оппенгеймер», но на афишах это название так и не появляется. Администраторы пермских кинотеатров рассказали, почему не спешат приглашать зрителей на показ киноленты.

Появилась информация, которая не была подтверждена официально, что администраторам кинотеатров вышепоставленные лица рекомендовали не демонстрировать фильм «Оппенгеймер». При этом, в некоторых городах России премьерный показ состоялся.

В Перми ситуация такая. В сети «Синема 5» сказали, что показа фильма не будет, хотя ранее обещали включить ленту в программу. В «Мягком кинотеатре» рассказали о негласном запрете.

«На него действует негласный запрет для больших киносетей», - рассказали в пермском кинотеатре «Мягкий кинотеатр»

«Оппенгеймер» - это драма, посвященная жизни американского физика Роберта Оппенгеймера. Ученый принимал участие в разработке первого ядерного оружия на территории США, был ведущим специалистом того времени. Фильм режиссера Кристофера Нолана снят в 2023 году. Страны производители – Великобритания и США. Мировая премьера состоялась 19 июля.