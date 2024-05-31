Неизвестные расстреливают припаркованные автомобили на улицах Ижевска

В разные дни в Ижевске неизвестные расстреливали припаркованные автомобили. Собственники призвали найти виновных, чтобы они возместили ущерб, сообщает udm-info.ru .

Инциденты произошли в разных районах города. Пострадавшие собственники написали в местных группах социальных сетей о проблеме и призвали свидетелей происшествия отозваться. Ижевчанка предоставила фото своего автомобиля Ford Fusion. Стекло на одной двери пробито полностью, на второй остался след от пули. Также в машине есть вмятина.

Девушка рассказала Udm-info, что автомобиль нуждается в дорогостоящем ремонте. Заявление в полицию потерпевшая написала, но свидетелей нет. Камеры видеонаблюдения также ничего не зафиксировали.

«Пока удалось только установить время, когда машину расстреляли, это произошло с 14 до 15 часов дня. Автомобиль никому не мешал и был припаркован по правилам, это зафиксировано полицией», — поделилась Мария М.

Еще одна пострадавшая горожанка рассказала, что неизвестные выстрелили в заднее стекло. На двери также остался след от пули. Автоледи возмущена позицией общества. Пользователи соцсетей обвиняют потерпевших в неправильной парковке.

«Даже, если бы машина была не так припаркована, стрелять в нее не норма», — поделилась девушка.

Ижевчанка предоставила фото, что ее автомобиль был припаркован без нарушения правил.

Ранее мы сообщали, что в Кузбассе стая собак атаковала припаркованный автомобиль.