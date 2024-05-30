В Кузбассе стая собак атаковала припаркованный автомобиль

Житель Прокопьевска опубликовал в телеграм-канале «Новости Прокопьевск Киселевск» видео, на котором зафиксирован момент нападения стаи собак на его авто, сообщает sibdepo.ru .

Инцидент произошел в ночное время суток. Автомобиль стоял припаркованный во дворе. Стая собак подбежала к машине и начала нападать на нее. Животные запрыгивали и грызли переднюю часть. Включилась сигнализация, но зверей это не испугало и не останавливало. Несколько собак продолжали атаку, другие просто наблюдали за происходящим.

Звери грызли один автомобиль, не обращая никакого внимания на рядом стоящие. К утру были порваны две шины и отломлен бамбер. Переднюю часть авто стая собак погнула и погрызла. На машине остались следы царапин.

«7 или больше вот таких бродяжек решили ночью попортить имущество по непонятной причине! А если там кто то проходил бы или дети на площадке играли?», — отметил автор видео.

Подписчики канала активно обсуждали, что могло стать причиной агрессии. Некоторые отметили, что иногда от стаи убегают коты, которые прячутся под машиной. Автор видео призвал местную администрацию обратить внимание на случаи агрессии бездомных животных и предпринять меры. Атака на машину продолжалась на протяжении всей ночи.

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