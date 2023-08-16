Неизвестные совершили диверсию на водоводе в Ростовской области

В Зерноградском Ростовской области на водоводе была совершена диверсия, сообщает rostovgazeta.ru . Представители местной коммунальной службы зафиксировали изменения параметров на водоводе и сообщили об этом главе администрации Ирине Полищук.

«Это был не просто порыв, а сюда пригнали технику, при помощи которой копали и искали водовод, чтобы повредить», - рассказывает глава муниципалитета Ирина Полищук

Коммунальщики провели осмотр водовода и обнаружили участок, который был целенаправленно поврежден. Сотрудники засвидетельствовали следы от шин и работы техники. Стало ясно, что кто-то искал место, где можно повредить водовод. Информацию передали правоохранительным органам, которые также выехали на место происшествия. В настоящее время прорыв ликвидирован.

Глава муниципалитета Ирина Полищук отмечает, что пострадать могли тысячи жителей Ростовской области. Она выразила надежду, что правоохранительные органы разберутся в ситуации и смогут оперативно установить личности тех людей, кто устроил диверсию.

Этим летом в Зеленограде уже был сбой в подаче воды, но связанный не с диверсией. Произошла большая авария. Несколько суток в жару местные жители ждали, пока коммунальные службы смогут ликвидировать неполадки.