Роспотребнадзор рассказал, как правильно хранить и выбирать картофель

В осенний сезон, когда россияне традиционно запасаются картофелем, канал в мессенджере MAX «Рекомендовано Роспотребнадзором» опубликовал рекомендации по выбору качественных клубней, передает « Российская газета ». Специалисты советуют отдавать предпочтение картофелю средней величины — именно средние и мелкие клубни содержат больше питательных веществ и меньше крахмала.

При выборе овоща следует обращать внимание на состояние кожуры: она должна быть плотной и сухой. Недопустимо наличие коричневых пятен, признаков порчи и проростков. Вялая кожура свидетельствует о том, что полезных веществ в клубне почти не осталось. Особую опасность представляют зеленые участки и побеги — они могут сигнализировать о накоплении ядовитого вещества соланина, поэтому такие клубни употреблять в пищу нельзя.

Хранить картофель рекомендуется в холодном и темном месте, чтобы замедлить прорастание и сохранить питательные свойства. В целом этот овощ очень полезен: он является источником крахмала, белка, калия, железа, фосфора, магния и витаминов группы B, C и K. Больше всего ценных веществ сохраняется в кожуре и поверхностных слоях клубня, поэтому чистить картофель слишком тонко не стоит.

Роспотребнадзор напоминает, что рекомендуемая доля картофеля в суточном рационе составляет около 10 процентов. Специалисты советуют по возможности избегать жарки овоща с большим количеством масла или сала — это значительно повышает калорийность блюда и снижает его пользу. Предпочтение лучше отдавать варке, запеканию или приготовлению на пару.

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