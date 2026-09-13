Ранняя седина до 30 лет: трихолог рассказала о влиянии курения на седину

Кандидат медицинских наук, дерматолог и трихолог Мария Халдина в беседе с « Газетой.Ru » прокомментировала популярный в соцсетях вопрос о том, могут ли сигареты, кальяны и вейпы ускорять появление седины. По словам специалиста, однозначного ответа наука пока не дала, однако ряд исследований указывает на наличие такой взаимосвязи.

Врач отметила, что риск преждевременного поседения — до 30 лет — повышен у людей со стажем курения более пяти пачко-лет. Этот показатель напрямую зависит от стажа и интенсивности потребления табака, увеличивается с каждым годом и сохраняется вне зависимости от других факторов. Вместе с тем Халдина подчеркнула, что корреляция продемонстрирована не во всех исследованиях, поэтому единой позиции врачей по этому вопросу пока нет. При этом связь курения с выпадением волос доказана гораздо четче, добавила эксперт.

Трихолог объяснила механизм воздействия: никотин влияет не только на клетки, вырабатывающие пигмент меланин, но и на волосяные фолликулы и кожу в целом. Одна из наиболее неприятных особенностей курения — ухудшение состояния микрососудов, из-за чего питательные вещества хуже поступают в ткани. Кроме того, нарушается баланс микроэлементов: в организме накапливаются токсичные кадмий и свинец, а уровень меди, участвующей в синтезе пигмента, падает до нижней границы нормы. В сочетании с нарушением метаболизма витаминов и ускорением старения это создает целый каскад нарушений.

Отвечая на вопрос, может ли отказ от сигарет или вейпа замедлить дальнейшее поседение, врач ответила сдержанно: теоретически это возможно, но многое зависит от накопленного стажа. Сама по себе седина не является заболеванием: физиологической нормой считается появление первых седых волос в 25–35 лет. Преждевременной седину называют до 20 лет у европеоидов, до 25 — у азиатов и до 30 — у людей с темной кожей. Мужчины, как правило, седеют раньше женщин. В редких случаях седые волоски встречаются даже у детей, что может быть маркером предрасположенности или патологического процесса, однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.

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