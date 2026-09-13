Синоптики спрогнозировали облачность и до +20 градусов в Подмосковье 13 сентября

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 13 сентября, для Москвы и Московской области. По данным синоптиков, в столичном регионе ожидается переменная облачность, при этом существенных осадков не прогнозируется.

В ведомстве уточнили температурные показатели. В Москве дневные температуры составят от +17 до +19 градусов. С наступлением ночи столбики термометров опустятся до +6 градусов. В Подмосковье температурный диапазон окажется шире: днем воздух прогреется от +15 до +20 градусов, а ночью может похолодать до +3 градусов.

Синоптики также сообщили о ветровом режиме. Ожидается западный ветер, скорость которого будет колебаться в пределах 4–9 метров в секунду. Существенных порывов не прогнозируется, однако в отдельных районах возможны кратковременные усиления.

Что касается атмосферного давления, то, по прогнозам метеорологов, оно установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба, что соответствует климатической норме для середины сентября.

Ранее стало известно, когда в столичный регион придут заморозки.