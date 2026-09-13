Восьмой тур РПЛ: ЦСКА остался в меньшинстве с 15-й минуты, но не проиграл «Рубину»

Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся в субботу, 12 сентября, завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает корреспондент « Ленты.ру ».

Счет в матче открыли армейцы: Иван Обляков реализовал пенальти. Гости ответили голом Андерсона Арройо. Таким образом, команды обменялись забитыми мячами и поделили очки.

Большую часть встречи ЦСКА провел в меньшинстве. На 15-й минуте с поля был удален бразильский защитник Матеус Рейс. Причиной стало то, что после удаления футболист толкнул в спину главного арбитра матча Инала Танашева. Это решение существенно осложнило игру для хозяев, которым пришлось перестраивать тактику и действовать с одним полевым игроком меньше на протяжении почти всего матча.

Несмотря на численное преимущество, «Рубин» не смог увезти из Москвы три очка. ЦСКА, в свою очередь, сумел сохранить ничейный результат, продемонстрировав дисциплинированную оборону.

По итогам тура ЦСКА набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Казанский «Рубин» с 11 очками располагается на восьмой строчке. В следующем туре армейцы постараются вернуться на победный путь, а казанцы попытаются улучшить свое положение в чемпионате.

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