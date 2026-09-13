Диетолог назвала три способа для снижения уровня холестерина без таблеток

Диетолог и гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова назвала три изменения в рационе, которые, по ее мнению, могут способствовать снижению уровня холестерина без таблеток. Об этом она рассказала « Ленте.ру ».

В первую очередь специалист рекомендовала сократить продукты с большим количеством добавленного сахара, включая сладкие йогурты, выпечку и белый хлеб. По словам Диановой, избыток сахара может стимулировать процессы, связанные с образованием жиров и холестерина в печени. Вместо этого она посоветовала придерживаться принципа сбалансированной тарелки с овощами и фруктами, сложными углеводами и источниками белка.

Важным фактором врач назвала достаточное количество растворимой клетчатки. В качестве примера она привела псиллиум, который связывает желчные кислоты и способствует их выведению. При его употреблении специалист рекомендовала соблюдать инструкцию и запивать средство водой. Также в рацион стоит добавить овсяные отруби, яблоки, морковь, чечевицу и семена льна.

Кроме того, Дианова посоветовала ежедневно употреблять орехи или семена, использовать растительные масла и чаще включать в меню бобовые. По ее оценке, такие продукты могут уменьшать поступление холестерина из пищи в организм.

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