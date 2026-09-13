Росстат назвал регионы России с самой низкой безработицей

Самый низкий уровень безработицы в России зафиксирован в Калужской и Нижегородской областях, а также в Хабаровском крае. Об этом свидетельствуют данные Росстата, изученные ТАСС .

В Калужской области показатель составил 0,8%. В Нижегородской области и Хабаровском крае уровень безработицы достиг 0,9%.

Еще в двух субъектах показатель оказался на отметке 1%. Речь идет о Новгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

В целом по России уровень безработицы в июле 2026 года составил 2,3%, ранее сообщалось со ссылкой на данные Росстата.

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