4 млрд лет и череда случайностей: почему жизни за пределами Земли может и не быть

Научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований РАН Владислава Ананьева в беседе с ТАСС высказала мнение, что человечество, вероятно, сможет обнаружить множество миров с микроорганизмами, однако планеты, населенные разумными существами, могут так и остаться ненайденными.

По словам специалиста, между микробной жизнью и появлением развитых существ лежит огромная дистанция. Ананьева не исключила, что миров с микробами будет обнаружено много, но миров, населенных разумными существами, человечество не найдет никогда. Она подчеркнула, что само по себе появление микробной жизни вовсе не гарантирует, что в дальнейшем она обязательно приведет к возникновению сложных организмов и разума.

Ученый привела пример Земли: путь от первой примитивной жизни до появления человека занял около четырех миллиардов лет. За это время эволюция прошла через множество поворотов и маловероятных событий, каждое из которых могло изменить ход истории. Ананьева допустила, что даже развитая земная жизнь могла никогда не привести к появлению человека и разума — этот сценарий не был предопределен.

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