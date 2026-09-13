Спасатели МЧС начали поиски шести туристов в Карачаево-Черкесии

Спасатели МЧС России начали поиски группы из шести туристов, которые не прибыли в назначенную точку маршрута в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

К поисковой операции привлекли специалистов Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС имени В. М. Дзераева. Туристы направлялись по туристическому маршруту к Софийским озерам.

В министерстве уточнили, что группа не вышла к месту назначения в установленный срок. Спасатели приступили к поиску путешественников.

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